Ставрополь, , 13:39 — REGNUM В Ставропольском крае пойдут под суд двое участников преступной схемы похищения сельскохозяйственной техники у АО «Росагролизинг». Следствие завершило расследование дела, фигуранты которого обвиняются в хищении техники более чем на 115 млн рублей, сообщили ИА REGNUM 16 июня в пресс-службе Главного управления МВД по СКФО.

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С 2016 по 2019 год обвиняемые заключали договоры на получение сельскохозяйственной и иной техники в финансовую аренду и на хранение подконтрольными им организациями. В результате было похищено 123 единицы техники, принадлежащей «Росагролизингу».

Часть её была в последующем переоформлена по подложным документам на третьих лиц, в период следствия еще несколько единиц техники удалось вернуть владельцу. Один из фигурантов дела был арестован, второй отпущен под подписку о невыезде. Решение по делу вынесет в скором времени суд, куда передано дело с утвержденным обвинительным заключением.