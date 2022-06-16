Москва, , 13:37 — REGNUM Пока России удается выигрывать от неурядиц мировой экономики, но если наступит рецессия и цены на сырье упадут, то позиции РФ ухудшатся. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 16 июня заявил ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов.

Строительство газопровода Иван Шилов © ИА REGNUM

«Ситуация двоякая. Россия по сравнению со многими другими странами обладает сильными позициями на мировом сырьевом рынке. Но эти позиции очень сильно зависят от конъюнктуры. Сейчас в связи обострением ситуации конъюнктура для нас благоприятная. Мы выигрываем от неурядиц мировой экономики, — сказал Колганов. — Но если мы столкнемся с рецессией в мировой экономике, упадет спрос на сырьевые товары, упадут цены, то наши позиции окажутся совсем не такими выигрышными, как сейчас. Как известно, топливно-сырьевой рынок отличается цикличностью, и периоды высокого спроса и высоких цен обычно сменяются периодами спада».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Колганов объяснил, смогут ли крупнейшие российские экспортеры переориентироваться на внутренний рынок.

Читайте ранее в этом сюжете: Экономист объяснил, как переориентировать экспорт РФ на внутренний рынок