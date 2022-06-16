Москва, 16 июня, 2022, 13:37 — ИА Регнум. Пока России удается выигрывать от неурядиц мировой экономики, но если наступит рецессия и цены на сырье упадут, то позиции РФ ухудшатся. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 16 июня заявил ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов.

Иван Шилов ИА REGNUM Строительство газопровода

«Ситуация двоякая. Россия по сравнению со многими другими странами обладает сильными позициями на мировом сырьевом рынке. Но эти позиции очень сильно зависят от конъюнктуры. Сейчас в связи обострением ситуации конъюнктура для нас благоприятная. Мы выигрываем от неурядиц мировой экономики, — сказал Колганов. — Но если мы столкнемся с рецессией в мировой экономике, упадет спрос на сырьевые товары, упадут цены, то наши позиции окажутся совсем не такими выигрышными, как сейчас. Как известно, топливно-сырьевой рынок отличается цикличностью, и периоды высокого спроса и высоких цен обычно сменяются периодами спада».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Колганов объяснил, смогут ли крупнейшие российские экспортеры переориентироваться на внутренний рынок.