Томск, 16 июня, 2022, 13:37 — ИА Регнум. В Томской области участились случаи выхода медведей к людям. Специалисты в настоящее время держат на контроле трёх зверей-«хулиганов», сообщает портал VTomske со ссылкой на представителей комитета охраны животного мира.

Пресс-служба Камчатского Кроноцкого заповедника Медведь

Ранее медведь в течение двух недель периодически появлялся в окрестностях сёл Вершинино и Ярское Томского района. Отогнать его от населённого пункта удалось выстрелами в воздух.

В Корниловском сельском поселении медведь разорил два улья на пасеке. В Колпашевском районе, по сообщениям очевидцев, хищник задрал лошадь, труп которой нашли вблизи частного подворья. Местный фермер также сообщает о пропаже быка.

«То есть три медведя у нас на контроле в настоящий момент. Бывают случаи, что медведи заходят, хулиганят и уходят, проходные, тогда смысла нет их выслеживать и регулировать численность», — цитирует издание слова зампреда комитета Анатолия Истомина.

Специалист добавил, что если зверь начнёт угрожать жизни людей, то будет принято решение об отстреле.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Якутии возбудили уголовное дело на вахтовиков, взорвавших медведя. Рабочие ответят за жестокое обращение с животным по предварительному сговору и с применением садистских методов.

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