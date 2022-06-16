Кострома, , 13:45 — REGNUM Депутат Костромской областной думы Максим Гутерман написал заявление о досрочном сложении полномочий. Об этом со ссылкой на информацию, озвученную на заседании думы, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Максим Гутерман

Депутат был избран по 10 избирательному округу, включающему в себя часть Костромы. В заявлении говорится, что по основному месту работы парламентарий переводится в другой регион и не может уделять должное внимание труду в статусе депутата.

Довыборы будут проведены за рамками Единого дня голосования в сентябре 2022 года, но не позднее чем 16 июня 2023 года.

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