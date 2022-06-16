Рязань, 16 июня, 2022, 13:53 — ИА Регнум. Почти 70 килограммов наркотиков уничтожили сотрудники полиции в Рязани, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 16 июня в пресс-службе регионального УМВД.

https://62.мвд. рф/ Уничтожение наркотиков

Партию запрещённых препаратов доставили на одно из промышленных предприятий города. В плавильной печи при высоких температурах уничтожили около 15 килограммов синтетических наркотиков, и более 53 кг наркотических веществ растительного происхождения.

Запрещённые вещества были изъяты в рамках оперативных мероприятий. Наркотики являлись вещественными доказательствами, их отправили в огонь после вступления в силу судебных решений.