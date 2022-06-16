Элиста, 16 июня, 2022, 13:36 — ИА Регнум. В Калмыкии установлен особый противопожарный режим. Соответствующее распоряжение подписали в республиканском правительстве, сообщили ИА REGNUM в ГУ МЧС России по Республике Калмыкия.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Плакаты «Берегите лес!»

Усиление мер пожарной безопасности поможет не допустить негативного развития лесопожарной обстановки и предотвратит угрозы распространения огня на населённые пункты и объекты экономики.

Спасатели призывают жителей и гостей степной республики строго соблюдать меры пожарной безопасности — не разводить костры, не сжигать мусор и сухую траву.