Москва, , 13:35 — REGNUM С момента приговора 9 июня у иностранных наемников есть месяц, чтобы оспорить решение об их казни в Верховном суде Донецкой Народной Республики. Об этом 16 июня заявил глава ДНР Денис Пушилин в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

По его словам, если решение не будет отменено, его передадут в министерство юстиции республики, которое определит точные сроки приведения приговора о смертной казни в исполнение. При этом до того, как наемники обжалуют приговор или истечет срок на подачу обращения они не могут просить о помиловании.

«Что касается обращение самих наемников — у них есть месяц обжаловать. Сейчас ещё не тот этап, не та процедура, у них есть месяц обжаловать в конституционном порядке решение. А дальше обращения (О помиловании — прим. ИА REGNUM) я не исключаю, что будет. Но пока я не вижу основания их помиловать», — сказал Пушилин.

Как сообщало ИА REGNUM, суд в ДНР приговорили к смертной казни британских наемников Шона Пиннера и Эйдена Аслина, а также марокканца Брагима Саадуна, которые виновны в совершении военных преступлений на территории республики.

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