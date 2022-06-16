Ивантеевский район, , 13:52 — REGNUM В Саратовской области по факту смерти 22-летнего мужчины во время ремонта автомобиля организована доследственная проверка. Об этом сообщает пресс-служба регионального следственного управления СКР.

Эмблема СКР

Вечером 15 июня 22-летний мужчина находился по месту жительства — во дворе частного дома по улице Пугачевской в селе Арбузовка Ивантеевского района. Молодой человек ремонтировал свой автомобиль марки «ВАЗ-2112». Транспортное средство было установлено на домкрат, после чего владелец подлез под автомобиль. Во время ремонта машина соскочила с удерживающей конструкции и придавила сельчанина к земле. Прибывшие медики лишь констатировали его смерть.

Как сообщало ИА REGNUM, в городе Сорочинске Оренбургской области автомобиль сорвался с домкрата и придавил его владельца.

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