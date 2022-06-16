Ереван, 16 июня, 2022, 13:35 — ИА Регнум. Движению «Сопротивление», выступающему за отставку премьер-министра Армении Никола Пашиняна, нужно добиться, чтобы протесты охватили всю страну. Об этом 16 июня заявил на пресс-конференции вице-спикер парламента страны от оппозиционного блока «Армения» Ишхан Сагателян.

parliament.am Вице-спикер НС Армении Ишхан Сагателян

«Народ показал, что у этого правительства нет мандата на новые уступки. Мы чётко показали международному сообществу, что наш народ является истинным хозяином нашей страны», — отметил Сагателян.

Он отметил, что до начала массовых акций в Ереване казалось, будто армянский народ смирился с «пораженческой» политикой действующего правительства. Но теперь «Сопротивление» добилось больших успехов.

Напомним, активные массовые протесты в Ереване проходят с начала мая. Протестующие обвиняют Пашиняна в «предательстве» интересов народа и стремлении отдать Нагорный Карабах под контроль Азербайджана.