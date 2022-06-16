Москва, 16 июня, 2022, 13:34 — ИА Регнум. В России учитывают угрозы Крыму со стороны Украины. Об этом 16 июня заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Безопасность Крыма гарантирована теми превентивными мерами и теми дополнительными мерами, которые сейчас принимаются по линии наших военных. По сути этих мер говорить не могу, это всё-таки вопрос к военным», — заявил Песков.

«А что касается упоминания нашего Крымского моста украинскими военными и политиками, это далеко не в первый раз, нам об этом хорошо известно. Разумеется, подобные угрозы мы хорошо знаем и принимаем во внимание», — указал он.