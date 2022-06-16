* талибы — запрещённая в России организация

Кабул, , 13:33 — REGNUM Союз афганских фармацевтов сообщает об изъятии талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на таможне около 200 контейнеров с лекарствами. Об этом сообщает газета «8 Собх».

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Профсоюз заявил, что изъятие большого количества медицинских препаратов привело, с одной стороны, к их нехватке на рынках страны, а с другой — к повышению цен. Профсоюз выразил обеспокоенность тем, что изъятие контейнеров в жаркое время года приведёт к потере лекарств.

Однако Абдул Бари Умари, глава Национального управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов, заявил, что причиной изъятия лекарств стало их низкое качество. Он также сказал, что фармацевты должны импортировать лекарства, которые внесены в список управления.

Стоит отметить, что ранее талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) уточнили список лекарств, разрешенных для ввоза в страну, но профсоюз фармацевтов заявил, что многих препаратов, необходимых населению, нет в списке.

По данным профсоюза, Национальному управлению по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов из-за административных проблем потребуются недели, чтобы проверить качество лекарств.