Москва, , 13:33 — REGNUM Денежно-кредитная политика — основа экономики. Сложившиеся условия кредитования в России говорят о существенных кризисных явлениях, заявила корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры статистики РЭУ им. Г. В. Плеханова Ольга Лебединская.

Кредит 401(K) 2012

«Расширение линейки льготных программ приводит к тому, что часть кредитов становятся менее чувствительны к ключевой ставке, что вынуждает ЦБ РФ поддерживать более высокую ключевую ставку и, как следствие, предоставлять более высокие ставки для остальных заёмщиков.

Но действующие ставки — запретительные. При таких ставках активизировать ипотеку будет сложно. А без ипотечного спроса строительный рынок (и все сопряжённые отрасли) будут практически стоять, а программы по импортозамещению необходимо финансировать, а это длительный процесс.

Основными составляющими ВВП являются: добывающие сектора под прессом санкций, строительство (запретительные ставки) и сельское хозяйство», — пояснила эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, ситуация в экономике России сейчас сложная, заявила председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина.

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