Москва, 16 июня, 2022, 13:42 — ИА Регнум. Российские военные принимают превентивные меры для обеспечения безопасности Крыма. Об этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил 16 июня журналистам, комментируя угрозы ВСУ разрушить Крымский мост.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Крымский мост

Представителя Кремля спросили, можно ли говорить о гарантированной безопасности Крыма, особенно в туристический сезон, после таких заявлений из Киева. Песков ответил, что говорить о сути мер безопасности он не может, обращаться с этим вопросом лучше к Министерству обороны.

«Безопасность Крыма гарантирована теми превентивными мерами и теми дополнительными мерами, которые сейчас принимаются по линии наших военных», — сказал Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, генерал-майор ВСУ Дмитрий Марченко ранее назвал Крымский мост целью номер один для украинских военных. По его словам, ВСУ смогут ударить по мосту, если им поставят соответствующее западное вооружение.

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