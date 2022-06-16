Сеул, , 13:32 — REGNUM Несколько иностранных производителей и импортёров отзовут транспортные средства с рынка Южной Кореи. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства земли, инфраструктуры и транспорта страны.

Volvo XC40 Recharge Volvo

Согласно опубликованным данным, речь идёт о транспортных средствах Maserati, Volvo, BMW. Всего будет отозвано около 8,2 тыс. транспортных средств.

Известно, что BMW отзовет 6684 автомобиля 23 моделей, включая X4 xDrive20d M Sport Package, из-за проблем с подогревателем топливного фильтра.

Volvo Trucks отзовет 1295 автомобилей четырех моделей из-за проблем с программным обеспечением и корректной работы стеклоочистителей.

Maserati отзовет 92 единицы Levante GT Hybrid из-за проблем с кабелями аккумуляторной батареи и последующих проблем с безопасностью.

Volvo также отзовет 46 единиц XC40 Recharge Twin из-за неисправности ускорителей.