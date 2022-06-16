Газни, Афганистан, 16 июня, 2022, 13:29 — ИА Регнум. В афганской провинции Газни два человека погибли и четверо получили ранения в результате дорожно-транспортного происшествия. Об этом сообщает газета «8 Собх».

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Инцидент произошел в 3 часа ночи 16 июня. По данным источников, в районе «Руза» города Газни столкнулись два автомобиля.

В результате два человека, находившихся в одном из автомобилей, погибли и ещё четверо получили ранения. Источники добавляют, что после инцидента водитель другого автомобиля скрылся с места происшествия.

Это уже второе ДТП в этом районе за неделю.