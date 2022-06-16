Москва, , 13:28 — REGNUM Российские чиновники готовы пользоваться отечественной «Ладой» вместо иномарок. Об этом 16 июня заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

«Вы знаете, я готов как госслужащий ко всему. Каждый госслужащий у нас готов ко всему. Антон Германович будет сегодня принимать участие в совещании у президента. Если он посчитает целесообразным, он поднимет этот вопрос», — заявил Песков.

Ранее в рамках сессии ПМЭФ министр финансов РФ Антон Силуанов заявил о том, что государство обеспечит устойчивую работу и перспективы для производства отечественной «Лады». При этом на проблему роста цен для потребителя министр ответил предложением пересадить на автомобили российских чиновников.