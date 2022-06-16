Таллин, 16 июня, 2022, 13:28 — ИА Регнум. Шесть собак различных пород успешно прошли испытания и получили лицензии терапевтов в Эстонии, сообщило гостелевидение страны ETV в специальном репортаже.

Собака в автомобиле

Собаки-терапевты смогут работать с детьми в школах и реабилитационных центрах — помогать учиться и справляться с недугами. Так, хозяйка ирландского сеттера Луу, учительница школы, сообщила, что будет приводить собаку на те уроки, где детям особенно нужна моральная поддержка.

«Она хорошо снимает напряжение. Например, если ребенка пугает какое-то задание, нужно выступить перед всем классом или прочитать стихотворение, то, может, проще сделать это перед собакой», — сказала Реэт Рейнсалу.

Чтобы получить лицензию собаки-терапевта, Луу должна была продемонстрировать на экзамене добрый нрав, общительность, сдержанность и устойчивость к стрессу.

Ее четвероногие коллеги работают в Эстонии уже около десятка лет: в больницах, реабилитационных центрах и учебных заведениях, помогая детям и взрослым.