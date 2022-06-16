Санкт-Петербург, , 13:27 — REGNUM Бизнес приглашают принять участие в масштабном проекте ВЭБ. РФ «5 шагов для городов». Они могут оказать существенную поддержку городам в реализации проектов в рамках программы. Для этого необходимо оставить заявку на сайте 5шаговдлягородов. рф в разделе «Стать партнером». Об этом в рамках сессии «ESG-стратегия ВЭБ. РФ: ESG для внутреннего пользования» на площадке ПМЭФ’22 сообщила главный управляющий партнер по городскому развитию ВЭБ. РФ Ирина Макиева.

Ирина Макиева Моногорода. рф

Напомним, что программа нацелена на позитивные и быстрые преобразования в городах, которые почувствует на себе каждая семья. В проекте уже 378 городов, в том числе 100 крупнейших городов и 100 моногородов.

«Города сейчас как раз выбирают проекты, которые будут у себя реализовывать. Однако, своими силами справятся не все… Тут на помощь может прийти бизнес, который готов развивать свой город, делать его краше, ярче, интереснее. Я хочу подчеркнуть, мы не призываем бизнес в это непростое время брать на себя дополнительные расходы и нагрузку. Мы предлагаем синхронизировать их социальную деятельность и существующие ESG-программы с нашим проектом», — сказала на Ирина Макиева.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, проект «Пять шагов для городов» включает в себя:

Шаг 1. «Город рядом» — создание комфортной среды и функциональное разнообразие рядом с домом. (Например, обновление подъездов жилых домов, чистые витрины магазинов, «карманные парки», остановочные павильоны, площадки для выгула собак).

Шаг 2. «Сохрани планету» — повышение устойчивости к процессам, связанным с изменением климата. (Например, пункты раздельного сбора отходов, установка фандоматов в школах, очистка берегов рек и водоемов, создание эко-троп).

Шаг 3. «Вдохни жизнь» — расширение возможностей использования городских пространств. (Например, обустройство пустырей во дворе, тактический урбанизм — сад на парковке, уличные библиотеки, создание районных молодежных центров)

Шаг 4. «Добавь энергии» — создание условий для формирования здорового образа жизни. (Например, организация фермерских рынков, инклюзивные площадки, велосипедная инфраструктура, сервисные станции в парках, инклюзивные спортивные площадки);

Шаг 5. «Собери своих» — город, открывающий возможности для творчества и наполненный яркими событиями. (Например, городские экскурсии, квесты, привлечение молодежи к городским мероприятиям, фестивалям,

Программа была официально запущена 11 апреля 2022 года, при участии председателя ВЭБ. РФ Игоря Шувалова, министра строительства и ЖКХ РФ Ирека Файзуллина, а также главного управляющего партнера по городскому развитию ВЭБ. РФ Ирины Макиевой, главного управляющего директора, руководителя блока аналитики и маркетинга группы ВЭБ. РФ Андрея Самохина.