Донецк, 16 июня, 2022, 13:27 — ИА Регнум. Украинские боевики выпустили по петровскому району Донецка 6 снарядов калибра 122 мм, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

ВСУ

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 12:35 (совпадает с мск) — н. п. Красногоровка — г. Донецк (Петровский район): выпущено 6 снарядов калибра 122 мм», — говорится в телеграм-канале представительства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее населенные пункты Михайловка и Пантелеймоновка в Донецкой Народной Республике были обстреляны украинскими нацистами.

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