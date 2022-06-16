Баку, , 13:27 — REGNUM Ереван и Баку могут могу заключить мирное соглашение ещё в текущем году. Об этом 16 июня заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев во время выступления на международном форуме «Угрозы глобальному миропорядку» в Баку.

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«Думаю, мы можем, если обе стороны будут работать добросовестно, подписать мирное соглашение в течение одного года», — сказал Алиев.

Он отметил, что в Азербайджане сформирована комиссия по делимитации и демаркации границы. В Баку ждут аналогичного шага от армянской стороны.

Напомним, Алиев требует, чтобы мирному соглашению предшествовало взаимное признание «территориальной целостности». Фактически это будет означать признание Нагорного Карабаха территорией Азербайджана.

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