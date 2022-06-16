Москва, 16 июня, 2022, 13:27 — ИА Регнум. Китай в плане поддержки нашей страны делает максимум возможного, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в четверг, 16 июня, комментируя сообщения о телефонном разговоре Владимира Путина и Си Цзиньпина.

Иван Шилов ИА REGNUM Путин и Си Цзиньпин

В ходе своей беседы 15 июня лидеры двух стран назвали российско-китайские отношения партнёрством беспрецедентно высокого уровня, которое постоянно совершенствуется.

«Это был не только важный, но и своевременный разговор. В обществе и в политических кругах нашей страны есть вопросы к степени поддержки Китаем нашей страны в сегодняшних обстоятельствах усиления противостояния с Западом. Важен этот разговор и в преддверии завтрашнего выступления Владимира Путина на ПМЭФ.

У китайцев, понятно, свои задачи в борьбе с тем же претендентом в гегемоны, с которым борется Россия. Им необходимо обеспечить свободу международных экономических отношений, особенно торговли, от волюнтаристских «санкций» со стороны США и их союзников, решать проблему Тайваня. Но всё это — после того как на предстоящем в ноябре этого года съезде китайской компартии Си Цзиньпин будет переизбран в качестве генерального секретаря ЦК КПК, что откроет ему уверенный путь к переизбранию и на пост председателя КНР. У Си Цзиньпина немало противников внутри Китая, и возможность усиления их разрушительной деятельности он вынужден учитывать.

Думаю, что в этих обстоятельствах Китай в плане поддержки нашей страны делает максимум возможного. В основе — принципиальная оценка руководством КНР так называемых «санкций», применяемых США и их союзниками в своей внешней политике, как незаконных. Сравним его действия, скажем, с позицией Казахстана, члена ОДКБ (!), чей президент на днях заявил, что его страна должна выполнять санкции, введённые Западом против России.

Китай немало помогает нам своими демаршами антиукраинского и антизападного свойства в различных международных организациях, что важно с точки зрения формирования отношения к проводимой Россией антифашистской спецоперации на Украине, общему контексту отражения натовского давления на нас. В свою очередь, Китай получает от России поддержку своей Инициативе глобальной безопасности, а также в подходе к расширению БРИКС. Саммит этой организации, кстати говоря, состоится на следующей неделе.

В сообщении пресс-службы Кремля сказано, что российско-китайские отношения «постоянно совершенствуются». Именно это в условиях резко меняющейся ситуации в мире и нужно для изыскания дополнительных возможностей укрепления позиций антизападных сил, парирования возрастающих угроз, связанных с осознанием США и их союзниками очевидного факта, что почва постепенно уходит у них из-под ног», — отметил Михаил Демурин.