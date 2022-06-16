Воронеж, 16 июня, 2022, 13:26 — ИА Регнум. Уголовное дело об обрушении наледи с крыши жилого дома на трёхлетнего ребёнка в Воронеже в феврале 2022 года передано в суд 16 июня, сообщил корреспонденту ИА REGNUM старший помощник прокурора Воронежской области Михаил Усов.

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Обвиняемым по делу об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, проходит председатель ТСЖ «Красное».

22 февраля 2022 года с крыши дома №1 по улице Комиссаржевской на проходивших мимо женщину и её трёхлетнюю дочь обрушилась наледь. Здоровью ребёнка был причинён тяжкий вред. Как полагает следствие, ЧП стало возможным в результате бездействия председателя ТСЖ — работа по очистке от снега и наледи крыши дома не проводилась, в результате чего скопилось массивное ледяное образование и снег. При этом тротуар под опасными участками крыши ограждён никак не был.

Уголовное дело направлено в Центральный районный суд Воронежа для рассмотрения по существу. Председателю ТСЖ грозит до шести лет лишения свободы. Также прокуратура в интересах пострадавшей девочки направила иск о взыскании с обвиняемой компенсации морального вреда в размере одного миллиона рублей.