Ясиноватая, ДНР, , 13:26 — REGNUM В результате обстрела города Ясиноватая в Донецкой Народной Республике (ДНР) со стороны украинских нацистов погибла одна мирная жительница. Об этом 16 июня сообщает штаб территориальной обороны ДНР в своем телеграм-канале.

«При обстреле боевиков с позиций в Авдеевке в Ясиноватой по ул. Комарова погибла женщина», — говорится в сообщении.

Кроме этого, уточняется, что также при обстреле киевских боевиков ряд домостроений получил повреждения и был перебит газопровод.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер ФРГ Олаф Шольц и премьер-министр Италии Марио Драги прибыли в город Ирпень в Киевской области Украины.