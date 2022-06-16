Москва, , 13:26 — REGNUM Повышение в США базовой ставки на 0,75 процентных пункта до 1,5-1,75% было ожидаемо, но является запоздалой реакцией ФРС на рекордную за последние 40 лет инфляцию в США, заявила корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Татьяна Бондаренко.

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«В ближайший год экономика США будет балансировать на грани рецессии, что, безусловно, является существенным риском начала мировой рецессии.

В случае начала мировой рецессии, российская экономика испытает шок, сопоставимый с кризисом 2008 года.

Это произойдет из-за резкого сокращения спроса на сырьевые товары на мировых рынках», — высказала своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Федеральная резервная система США по итогам заседания 15 июня повысила базовую процентную ставку на 0,75 процентного пункта — до 1,5–1,75% годовых.

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