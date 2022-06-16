Челябинск, 16 июня, 2022, 13:26 — ИА Регнум. В Челябинске будут собирать троллейбусы, которые затем выйдут на городские маршруты. Об этом написал в своём телеграм-канале губернатор области Алексей Текслер.

(сс) Bastiat74 Челябинск

Выпуск будет осуществляться на площадке Челябинского трубопрокатного завода. Специально для этого создадут 500 новых рабочих мест.

Всего новых троллейбусов в Челябинске будет 168. Это позволит заменить весь троллейбусный парк. Как сообщало ИА REGNUM, транспорт разработали специально для Челябинска. Первые 20 единиц город получит в 2022 году.