Санкт-Петербург, 16 июня 2022, 13:25 — REGNUM Губернатор Мурманской области Андрей Чибис и глава Росгеологии Сергей Горьков подписали на Петербургском международном экономическом форуме соглашение о сотрудничестве, сообщает пресс-служба правительства Мурманской области.
Согласно документу, правительство Мурманской области будет способствовать созданию оптимальных условий для привлечения инвестиций, необходимых для комплексного изучения и воспроизводства минерально-сырьевой базы региона, а также оказывать содействие в реализации подготовительных и разрешительных процедур при проведении геологоразведочных работ.
Росгеология будет осуществлять работы по комплексному геологическому изучению, освоению и мониторингу состояния недр на территории Мурманской области с применением прогрессивных методов и технологий геологоразведочных работ, новых высокотехнологичных способов прогнозирования, выявления и комплексного использования минерального сырья.
Как сообщало ИА REGNUM, Мурманская область и МегаФон подписали соглашение о сотрудничестве на ПМЭФ.