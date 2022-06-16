Санкт-Петербург, , 13:25 — REGNUM Губернатор Мурманской области Андрей Чибис и глава Росгеологии Сергей Горьков подписали на Петербургском международном экономическом форуме соглашение о сотрудничестве, сообщает пресс-служба правительства Мурманской области.

Глава Росгеологии Сергей Горьков и губернатор Мурманской области Андрей Чибис подписали соглашение о сотрудничестве на полях ПМЭФ gov-murman.ru

Согласно документу, правительство Мурманской области будет способствовать созданию оптимальных условий для привлечения инвестиций, необходимых для комплексного изучения и воспроизводства минерально-сырьевой базы региона, а также оказывать содействие в реализации подготовительных и разрешительных процедур при проведении геологоразведочных работ.

Росгеология будет осуществлять работы по комплексному геологическому изучению, освоению и мониторингу состояния недр на территории Мурманской области с применением прогрессивных методов и технологий геологоразведочных работ, новых высокотехнологичных способов прогнозирования, выявления и комплексного использования минерального сырья.

«Мурманская область обладает богатой минерально-сырьевой базой. Доля региона в общероссийском производстве составляет 100% апатитового и нефелинового концентратов, 95% никеля и 10% железорудного концентрата. А также более 50% запасов лития в России сосредоточенно именно в наших редкометальных месторождениях. Поэтому мониторинг, эффективное и рациональное недропользование имеет большое значение как с экологической точки зрения, так и инвестиционной привлекательности региона. Отдельное значение имеет подготовка необходимых специалистов на базе образовательных учреждений именно Мурманской области. Об этом в рамках нашего соглашения с Росгеологией мы также договорились», — прокомментировал подписание соглашения Андрей Чибис .

Как сообщало ИА REGNUM, Мурманская область и МегаФон подписали соглашение о сотрудничестве на ПМЭФ.