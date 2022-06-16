Ариф Асалыоглу, 16 июня 2022, 14:25 — REGNUM После российско-украинского конфликта на повестке дня активно обсуждалось членство Финляндии и Швеции в НАТО. По этому вопросу Анкара самостоятельно сделала политический ход. Однако это событие снова сделало членство Турции в НАТО спорным. Примечательным оказался результат опросов по спорному вопросу о членстве в НАТО. Исследовательская компания Metropoll поделилась результатами опроса, в ходе которого предлагалось ответить на вопрос: «Должна ли Турция выйти из НАТО?». Исследовательская компания Metropoll в проведенном опросе избирателей также задала вопрос: «Должна ли Турция, на ваш взгляд, остаться в НАТО или выйти из альянса?». Результат, полученный в ходе проведенного опроса, привлек внимание общественности.

Турция
Турция
Иван Шилов © ИА REGNUM

Согласно опросу, 61% населения заявил, что Турция должна остаться в НАТО, а 24% заявили, что выступают за выход из НАТО. 15,6% опрошенных затруднились дать ответ по этому вопросу. Председатель Рабочей партии Турции Эрджумент Акдениз в одном из своих интервью заявил: «С тех пор, как Турция вступила в НАТО, она не может избавиться от проблем. Турция, будучи силой НАТО, направила свои войска во многие точки, в том числе в Афганистан и Ливию. НАТО стоит за кровавыми переворотами, такими как переворот 12 сентября. НАТО — это империалистическая военная организация с грязным и кровавым прошлым. Сегодня НАТО продвигает империализм США. НАТО является одной из ответственных сторон напряженности, провокаций и военного наращивания в Восточной Европе и Украине. Совершенно очевидно, что НАТО стремится превратить Украину и ее окрестности в склад для оружия и базу для ядерной атаки. В каждом своем принятом решении НАТО будет втягивать Турцию в войну. В то время как членство в НАТО находится в подвешенном состоянии и действуют двусторонние военные соглашения, а военные базы США до сих пор не выведены из Турции, заявления правительства о «нейтралитете» и «мире» — лишь пустые слова».

Последовавшая реакция в соцсетях слегка отличалась.

Новостной портал Gerçek Gündem в своем аккаунте в социальной сети опубликовал заявление председателя ПНД Девлета Бахчели:

@gercekgundem: «Заявление Бахчели о том, что «даже выход из НАТО следует рассматривать как альтернативный выбор», напомнило подход основателя ПНД Альпарслана Тюркеша».

Девлет Бахчели
Девлет Бахчели
Великое национальное собрание Турции

Журналист Фатих Яшлы публикует следующий комментарий применительно к этому подходу:

@fatih_yasli: «Бахчели спокойно говорит об окончании холодной войны, распаде СССР и отсутствии сильной левоцентристской волны в Турции. И для турецкого правящего класса, и для турецкого правоцентристского крыла выход из НАТО неприемлем… Забудьте об этом».

Преподаватель, историк Джандан Бадем публикует следующий комментарий:

@CandanBadem: «В Греции и Турции расположены военные базы США. Как бы ни злились, ни кричали друг на друга греческие и турецкие националисты, за обоими стоит Большой брат — США. И они ничего не смогут возразить против военных баз США и не захотят выйти из НАТО. А мы, социалисты, выступаем за полностью независимую Турцию и за отношения с соседями без посредников».

Сотрудник журнала Teori Джемиль Гёзель публикует следующий комментарий:

@cemilgozel: «Выход из НАТО для Турции — это не выбор, а необходимость. Перед людьми не стоит выбор — жить или нет. Жизнь для людей является необходимостью. Вот почему Ататюрк говорил — либо независимость, либо смерть».

Преподаватель Сельчук Атак публикует следующий комментарий:

@ProfAtak: «В интересное время живем. Мы на пороге третьей мировой войны. Если Турция встанет на сторону России, она будет противостоять НАТО и всему миру… Экономика и без этого уже пошатнулась, в этом случае она полностью обвалится. Если же она выступит против России, то ей будут угрожать другими вещами. Она ходит по острию ножа, заточенному с обеих сторон!».

Пользователь с ником Kaptan XYZ публикует следующий комментарий в ответ на это сообщение:

@KaptanXYZ: «Что Россия должна объяснить? И даже если это произойдет, что она объяснит, чего не знают другие страны? Какому государству будут интересны заявления России? Кого волнует эта экономика, этот беспредел в Турции? Большинство скажет, что все в порядке».

Историк Анкарского университета Хакан Айдын публикует следующие комментарии:

@GeneralTurkish: «Выйти из НАТО не так просто, как может показаться. Инджирлик — стратегическая база Евразии. Она контролирует Кавказ, Ближний Восток и юг России. Так же и проливы обеспечивают геополитическое превосходство в Черном море. А Турция является второй по величине военной державой НАТО. В этом случае нарушится баланс сил».

Авиабаза Инджирлик
Авиабаза Инджирлик
U.S. Air Force

@GeneralTurkish: «Что будет делать Турция, когда выйдет из НАТО, примкнет ли к Шанхайскому блоку? Мы видели, что произошло с Казахстаном, членом этого союза. Кроме того, экономические и политические санкции станут неподъемными. Если мы хотим оставаться независимыми от двух полюсов, мы должны иметь такую ​​власть. Даже Франция не решается на это».

На что пользователь с ником Kara Korsan (Черный Пират) отвечает:

@herongoruntusu: «Не нужно сеять смуту в Турции, чтобы выйти из НАТО. У нее и так много поводов. НАТО и без этого уже, наверное, ждет выхода Турции, поскольку ходят слухи, что в НАТО недовольны пророссийски настроенными турецкими офицерами, направленными в НАТО из Турции после переворота 15 июля 2016 года, говорят даже, что они не приглашали их к участию в некоторых встречах».