Палласовский район, Волгоградская область, 16 июня, 2022, 13:28 — ИА Регнум. Животноводческая точка полностью сгорела в Палласовском районе Волгоградской области 15 июня, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального УМВД.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Горит сухая трава

По предварительным данным, 32-летняя жительница Волжского, работающая на ферме, выкурив сигарету, не затушила её, а бросила неподалёку от сенника. От окурка вспыхнул пожар, который уничтожил две тысячи тюков сена, помещение для содержания животных площадью 240 квадратных метров и старый автомобиль «ЗИЛ-130». Ущерб превысил 600 тысяч рублей.

Подозреваемую задержали, он созналась в содеянном. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.