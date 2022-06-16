Саранск, , 13:21 — REGNUM В Мордовии за минувшие сутки после перенесенного COVID-19 выписались 20 человек, всего с начала пандемии с заражением коронавирусом справились 66 917 жителей республики, свидетельствуют данные федерального оперативного штаба.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Всего в регионе подтвердили 68 465 случаев заражения коронавирусом, из них 17 — за минувшие сутки. Скончались от коронавирусной инфекции как основной причины 1389 человек, накануне и за минувшие сутки летальных случаев среди пациентов с коронавирусом в регионе не регистрировалось.

В ковид-центры Мордовии за последние сутки были госпитализированы 12 пациентов, накануне в больницы попали 14 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, днем ранее в республике подтвердили 16 новых случаев заражения коронавирусом. После COVID-19 выписались 17 жителей республики.