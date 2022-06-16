ПМЭФ-2022: Калужская область и Почта России продолжат сотрудничество
Калуга, 16 июня, 2022, 13:31 — ИА Регнум. В Конгрессно-выставочном центре «ЭКСПОФОРУМ» в рамках XXV Петербургского международного экономического форума 16 июня состоялось подписание Соглашения о сотрудничестве в сфере реализации инвестиционного проекта по созданию масштабного логистического центра — Мегахаба АО «Почта России» на территории Калужской области. Подписи на документе поставили губернатор Владислав Шапша и генеральный директор АО «Почта России» Максим Акимов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области.
Группа компаний Фрейт Вилладж выступит застройщиком проекта для создания необходимых мощностей для приема, обработки, сортировки и хранения почтовых отправлений грузов АО «Почта России».
Максим Акимов подчеркнул, что компания, которой он руководит, борется за сохранение лидерских позиций в логистике для всех, кто торгует в онлайн-каналах.