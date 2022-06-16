Черкесск, 16 июня, 2022, 13:20 — ИА Регнум. В Карачаево-Черкесии открыли центр молодежного инновационного творчества. Он появился в парке «Юность» республиканской столицы. Центр стал самым крупным объектом в России, созданным для вовлечения молодежи в сферу инновационного творчества, сообщил куратор проекта — заместитель директора центра «Мой бизнес» Ренат Хатуаев.

Творческая молодежь

«Основные задачи центра — это обучение детей и молодежи с использованием современного оборудования по заданным направлениям в школах проектирования и прототипирования, программирования, робототехники, 3D-визуализации, в видеолаборатории, также в Школе лидерства», — рассказал куратор.

По словам Хатуаева, в центре будут заниматься школьники и молодежь старше 18 лет. Под руководством преподавателей они смогут реализовать свои технические идеи. Кроме того, в центре будет оказываться помощь в подготовке проектов молодежи для участия в конкурсах с целью получения грантов на их реализацию. Также будут решаться вопросы по содействию в трудоустройстве.

Отметим, центр инновационного творчества молодежи был создан в год 100-летия Карачаево-Черкесии и открыт в День России.