Красноярск, , 13:20 — REGNUM Беженцам из Донбасса в Красноярском крае предоставят бесплатную юридическую помощь. Об этом ИА REGNUM сообщили 16 июня в пресс-службе Заксобрания Красноярского края.

Красноярск Иван Шилов © ИА REGNUM

Как уточняет телеграм-канал «Парламент на Енисее», соответствующие поправки вносятся в краевое законодательство по инициативе депутатов Заксобрания: «Это актуально и востребовано — беженцы сталкиваются с проблемами правового характера и нуждаются в поддержке».

Председатель профильного комитета Владимир Чащин отметил, что на сегодняшний день в крае временно проживают 365 жителей Украины, ЛНР и ДНР, в том числе 66 детей. По его словам, бесплатная помощь адвоката «станет существенной поддержкой для тех, кто просит защиты у нашей страны и сейчас находится в Красноярском крае».

Законопроект будет рассмотрен на ближайшей сессии.

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