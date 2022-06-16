Оренбург, , 13:29 — REGNUM В Оренбуржье на базе Оренбургского госуниверситета откроют кафедру АО «Лаборатория Касперского и киберполигон в сфере информационной безопасности. Эти вопросы обсуждались на площадке Петербургского международного экономического форума, где состоялась встреча вице-губернатора — заместителя председателя правительства Оренбургской области по экономической и инвестиционной политике Игната Петухова и основателя IT-компании с мировым именем Евгения Касперского, сообщили в пресс-службе правительства Оренбуржья.

ПМЭФ-2022: состоялась деловая встреча представителей Правительства Оренбургской области с гендиректором «Лаборатории Касперского» Евгением Касперским orenburg-gov.ru

«Благодаря работе базовой кафедры регион получит выпускников с необходимыми компетенциями в области информационной безопасности. Сотрудники компании могут участвовать в разработке образовательных программ и курсов, организовывать практики и стажировки для студентов, заключать договоры на целевое обучение, курировать исследовательские и выпускные квалификационные работы обучающихся», — сказал Игнат Петухов.

Предполагается, что киберполигон будет оснащён современной инфраструктурой с использованием систем и оборудования, специфичных для конкретных отраслей экономики. Студенты и ИТ-специалисты смогут тренироваться отражать кибератаки, не подвергая опасности инфраструктуру организаций. Сценарии учебных кибератак будут разрабатываться на основе реальных действий злоумышленников.

Стороны договорились разработать «дорожную карту» по планируемым совместным новым проектам.

Стоит отметить, с 2021 года министерство цифрового развития и связи Оренбургской области тестирует и внедряет с АО «Лаборатория Касперского» продукты компании на территории региона. Так, минцифры проведено тестирование отечественных решений для организации типового автоматизированного рабочего места, а именно инфраструктуры виртуальных рабочих столов на основе системы управления виртуализации СКАЛА-Р и тонких клиентов под управлением KasperskyOS.

Добавим, Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит с 15 по 18 июня. В 2022 году тема форума — «Новый мир — новые возможности».

Представители Оренбуржья и Самарской области в рамках форума подписали план мероприятий по реализации действующего Соглашения о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической и гуманитарной сферах на ближайшие три года. Особое место в документе уделено развитию двусторонних связей в сфере информационных технологий.