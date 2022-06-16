Кызыл, 16 июня, 2022, 13:20 — ИА Регнум. В Туве перед судом предстанет бывший министр дорожно-транспортного комплекса республики и его родственник. Они обвиняются в мошенничестве, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры региона.

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По данным следствия, в сентябре 2020 года чиновник фиктивно трудоустроил своего родственника в казённое предприятие, используя своё служебное положение.

«Фактически не работавшему на предприятии второму обвиняемому незаконно и необоснованно начислялись и выплачивались заработная плата и иные выплаты с сентября 2020 г. по апрель 2021 г», — отметили в надзорном ведомстве.

Нанесённый обвиняемыми ущерб республиканскому бюджету оценивается в 270 тыс. рублей, которые прокуратура потребовала взыскать с них. Дело будет рассматриваться в Кызылском городском суде.