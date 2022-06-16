Йошкар-Ола, , 13:18 — REGNUM В Марий Эл по состоянию на 15 июня прививки от коронавируса сделали 418 899 человек. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

Вакцинация от коронавируса Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Из указанного числа полный курс вакцинации прошли 400 998 жителей региона.

В структуре привитых 30,8% составляют граждане в возрасте старше 60 лет — 129 118 человек. Полностью вакцинирован 123 121 пожилой житель Марий Эл.

Как сообщало ИА REGNUM, в инфекционных стационарах Марий Эл по данным на 16 июня лечение получают 36 пациентов, из них у семи человек подтверждено заражение коронавирусом. У всех 36 пациентов диагностирована пневмония.