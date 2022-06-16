Гардез, Афганистан, 16 июня, 2022, 13:17 — ИА Регнум. Департамент здравоохранения афганской провинции Пактия сообщил о сожжении 108 наименований просроченных, некачественных и поддельных лекарств.

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Сотрудники ведомства уточнили газете «8 Собх», что эти лекарства были изъяты в 2020–2022 годах правовым отделом департамента здравоохранения.

Стоит отметить, что большинство граждан страны жалуются на подорожание и низкое качество лекарств.