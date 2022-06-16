Санкт-Петербург, 16 июня, 2022, 13:16 — ИА Регнум. Российский Красный Крест (РКК) — старейшая гуманитарная организация России — в рамках работы штаба #МЫВМЕСТЕ оказал психосоциальную поддержку более 4 000 переселенцев и беженцев с территории Донбасса и Украины. Помощь получили как люди, находящиеся в пунктах временного размещения, так и те, кто остановился вне их. Общее время консультаций, оказанных специалистами РКК, составило более 1500 часов.

РКК Российский Красный Крест

С 18 февраля Российский Красный Крест в рамках работы штаба #МЫВМЕСТЕ оказывает помощь беженцам и переселенцам из Украины и Донбасса, оказавшимся в России. Они могут получить не только гуманитарную, но и психосоциальную поддержку.

«За все время мы оказали психосоциальную помощь около 4 000 пострадавшим от украинского кризиса. В пунктах временного размещения Ростовской и Воронежской областей ее получили порядка 3 000 человек, еще 1 204 — по телефону горячей линии. В ближайшее время мы запустим программу психосоциальной помощи и в ПВР, расположенных во Владимирской, Пензенской, Ульяновской, Волгоградской, Тульской и Московской областях», — поделился председатель Российского Красного Креста Павел Савчук.

За два месяца — апрель и май — специалисты психосоциальной поддержки РКК провели в пунктах временного размещения Ростовской и Воронежской областей консультаций на 445 часов.

По телефону горячей линии 880 070 044 50 обратившиеся получали и получают полноценную психологическую консультацию длительностью порядка одного часа. Всего операторы горячей линии провели консультаций на 1 068 часов. Также для профилактики эмоционального выгорания самих добровольцев горлинии РКК проводит супервизии и консультации.

«На горячей линии консультации проводили 56 человек, в том числе 29 психологов и 14 студентов-психологов. Причем доля профессиональных психологов значительно выросла. Если в марте они составляли 35% от всех ПСП-специалистов, то в мае их стало уже 52%», — уточнил председатель Российского Красного Креста.

Активнее всего в оказание психосоциальной помощи включилась Москва. В мае доля столичных операторов, оказавших такую поддержку, составила 33%. Более четверти операторов (26%) работают на базе регионального отделения РКК в Великом Новгороде, еще 13% — в Татарстане. Также психосоциальную поддержку беженцам и переселенцам из Украины и Донбасса оказывают специалисты из Санкт-Петербургского, Архангельского и Вологодского региональных отделений Российского Красного Креста.

C целью оказания всесторонней поддержки граждан, прибывших на территорию Российской Федерации, сформирован волонтерский штаб #МЫВМЕСТЕ. Помощь переселенцам и беженцам осуществляют волонтеры штаба #МЫВМЕСТЕ, ресурсные добровольческие центры, Всероссийский студенческий корпус спасателей, Общероссийский народный фронт (ОНФ), «Молодежка ОНФ», Ассоциация волонтерских центров (АВЦ), представители Российского Красного Креста, РСО, ВОД «Волонтеры-медики» и другие добровольческие объединения. Волонтерский корпус #МЫВМЕСТЕ работает круглосуточно и координирует работу по сбору и распределению гуманитарной помощи, встрече беженцев и переселенцев из Донбасса и Украины, организации условий проживания и психологической поддержки.

В большинстве регионов мониторинг потребностей беженцев и переселенцев осуществляется на постоянной основе в координации с региональными властями и штабами #МЫВМЕСТЕ.