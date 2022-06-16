Мельбурн, Австралия, 16 июня, 2022, 13:14 — ИА Регнум. Гран-при Австралии «Формулы-1» будет проходить в Мельбурне до 2035 года. Об этом 16 июня сообщила пресс-служба «королевских автогонок».

Morio Формула-1

Отмечается, что стороны согласовали 10-летний контракт.

Также согласовано проведение гонок «Формулы-2» и «Формулы-3», которые будут проходить во время гоночного уик-энда. Впервые пройдут в Австралии в 2023 году.

Напомним, Гран-при Австралии проводится в Мельбурне с 1996 года.

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