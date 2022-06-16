Йошкар-Ола, 16 июня, 2022, 13:13 — ИА Регнум. В инфекционных стационарах Марий Эл по данным на 16 июня лечение получают 36 пациентов, из них у семи человек подтверждено заражение коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба минздрава республики.

Дарья Драй ИА REGNUM «Красная зона»

У всех 36 пациентов диагностирована пневмония.

Из общего числа больных 33 человека находятся в состоянии средней степени тяжести. Из троих пациентов, состояние которых оценивается как тяжелое, к аппарату ИВЛ (искусственной вентиляции легких) не подключен ни один человек. 11 пациентов нуждаются в кислородной поддержке.

В минздраве уточнили, что за сутки в ковид-центры республики были госпитализированы четыре человека, выписаны двое пациентов.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 16 июня в Марий Эл выздоровели с начала пандемии 43 509 жителей республики, за последние сутки выписаны три человека после COVID-19. Всего в регионе за время эпидемии подтвердили 44 664 случая заражения коронавирусом, из них два — за последние сутки.