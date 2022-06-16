Улан-Удэ, , 13:12 — REGNUM В Бурятии за прошедшие сутки выявили 23 новых случая заражения коронавирусом, шесть из них госпитализированы в ковидные стационары. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе федерального оперштаба.

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Таким образом, общее число подтверждённых случаев инфицирования в республике за весь период пандемии достигло 136 997.

Выздоровели после COVID-19 к настоящему времени 133 742 человека, в том числе 35 за последние сутки. Жертвами коронавируса стали 3033 пациента.