Санкт-Петербург, , 13:21 — REGNUM После завершения специальной военной операции властям Луганской Народной Республики предстоит большая работа по восстановлению населённых пунктов, которые были уничтожены украинскими фашистами по принципу выжженной земли. Об этом сказал 16 июня на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) глава ЛНР Леонид Пасечник, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Глава ДНР Денис Пушилин и глава ЛНР Леонид Пасечник на ПМЭФ-2022 Дарья Драй (c) ИА REGNUM

По словам главы ЛНР, первая задача, которая стоит перед властями республики, и с ней достаточно успешно справляются — освобождение городов и промышленных зон. После того, как все вопросы, связанные с военными действиями, закончатся, республика перейдёт к восстановлению экономики, разрушенных объектов.

«Оставляя территории [украинские войска] действуют, судя по всему, по принципу оставить нам выжженную землю. Всё, что можно было уничтожить, всё уничтожено. Восстанавливать будем практически всё», — добавил Пасечник.

Также глава ЛНР пояснил, что до 2014 года, до начала боевых действий, территория Донбасса снабжалась и финансировалась Киевом по остаточному принципу.

«Дороги в последний раз строились где-то в 84-е — 90-е года прошлого века. Приблизительно в тех же годах ремонтировался водопровод, (линии) электропередачи. Заводы, уникальнейшие заводы, где стоит уникальнейшее оборудование, находятся, если честно, не в очень хорошем состоянии. Поэтому, работы и задач у нас очень много. Нам нужно заниматься восстановлением экономики Донбасса, нужно восстановить наш потенциал. Чтобы регион стал самодостаточным, мощным, который, в конечном итоге, будет работать на государственные интересы нашей большой Родины», — резюмировал глава ЛНР.

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