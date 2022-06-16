Санкт-Петербург, 16 июня 2022, 13:12 — REGNUM Аппетиты киевского режима несопоставимы ни с их возможностями, ни с возможностями их покровителей, заявил 16 июня постпред России при Евросоюзе Владимир Чижов.
Таким образом он прокомментировал заявление канцлера ФРГ Олафа Шольца о том, что Берлин продолжит поддержку Киева до тех пор, пока это необходимо для «борьбы за независимость».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что поездка лидеров трёх стран Евросоюза в Киев не приближает его к миру.
Читайте также: Медведев оценил пользу от визита Макрона, Шольца и Драги для Киева