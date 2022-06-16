Санкт-Петербург, 16 июня, 2022, 13:12 — ИА Регнум. Аппетиты киевского режима несопоставимы ни с их возможностями, ни с возможностями их покровителей, заявил 16 июня постпред России при Евросоюзе Владимир Чижов.

Mil.ru Владимир Чижов

Таким образом он прокомментировал заявление канцлера ФРГ Олафа Шольца о том, что Берлин продолжит поддержку Киева до тех пор, пока это необходимо для «борьбы за независимость».

«Если Шольц так говорит, значит что-то у них ещё осталось. Но всё, что, особенно в последнее время, поступает с Запада, в Киеве уже даже вызывает раздражение: «Во-первых, мало, во-вторых, старое, в-третьих, где самое современное?». Но аппетиты у украинского режима несопоставимы ни с их реальными возможностями, ни даже с возможностями их покровителей», — сказал он РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что поездка лидеров трёх стран Евросоюза в Киев не приближает его к миру.

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