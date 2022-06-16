Ульяновск, , 13:10 — REGNUM В Ульяновской области увеличилось суточное количество вылечившихся от ковида и госпитализированных в стационары, при этом нет новых жертв пандемии. Это следует из обновлённых данных оперативного штаба России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

По сведениям на 16 июня, всего в Ульяновской области заразились коронавирусом 203 411 жителей, в том числе 14 и 15 июня официально выявлено соответственно 23 и 16 случаев инфицирования.

Вылечились от ковида 198 307 жителей, из них 15 июня выписаны 32 пациента (14 июня — 28 человек). Доля выздоровевших составляет 97,49%.

Что касается госпитализаций в ковид-стационары, то 14 июня попали в больницы семеро больных, 15 июня — восемь пациентов.

Новых летальных исходов нет. Напомним, что всего в Ульяновской области умерли 4711 пациентов с коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, в регионе сделан 2 129 581 лабораторный тест на SARS-CoV-2.