Ульяновск, 16 июня, 2022, 13:10 — ИА Регнум. В Ульяновской области увеличилось суточное количество вылечившихся от ковида и госпитализированных в стационары, при этом нет новых жертв пандемии. Это следует из обновлённых данных оперативного штаба России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

По сведениям на 16 июня, всего в Ульяновской области заразились коронавирусом 203 411 жителей, в том числе 14 и 15 июня официально выявлено соответственно 23 и 16 случаев инфицирования.

Вылечились от ковида 198 307 жителей, из них 15 июня выписаны 32 пациента (14 июня — 28 человек). Доля выздоровевших составляет 97,49%.

Что касается госпитализаций в ковид-стационары, то 14 июня попали в больницы семеро больных, 15 июня — восемь пациентов.

Новых летальных исходов нет. Напомним, что всего в Ульяновской области умерли 4711 пациентов с коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, в регионе сделан 2 129 581 лабораторный тест на SARS-CoV-2.