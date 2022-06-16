Екатеринбург, , 13:27 — REGNUM Более 277 тысяч свердловчан лишены права выехать за пределы России из-за долгов. Показатель на 40 тысяч выше, чем за аналогичный период в 2021 году, сообщили журналистам в пресс-службе УФССП по Свердловской области.

Долги Industrialconflicts.ru

Причиной отказа в выезде за рубеж могут стать задолженности по алиментам, услугам ЖКХ, штрафам ГИБДД, кредитным выплатам и налогам. Узнать о своих долгах и оплатить их можно на сайте ГУФССП России по Свердловской области. При этом приставы организовали акцию «Узнай о своих долгах». На железнодорожном вокзале Екатеринбурга они предлагали людям узнать о задолженностях.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в аэропорту «Кольцово» в Екатеринбурге задержали должника по алиментам. Он задолжал детям более 200 тысяч рублей.