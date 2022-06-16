Санкт-Петербург, , 13:10 — REGNUM Власти Донецкой Народной Республики (ДНР) не запрашивали у России ракеты и в том числе оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер». Об этом 16 июня заявил глава ДНР Денис Пушилин.

Денис Пушилин Council.gov.ru

«Я не понимаю, почему появились такие интерпретации (о возможности поставок ДНР ракет Россией — ред.). Я не обращался с просьбой, я не просил», — сказал он в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ-2022 в ответ на соответствующий вопрос.

При этом Пушилин уточнил, власти ДНР «в рамках союзнических усилий» собираются принять меры для того, чтобы подавить врага, который ведет обстрел мирных кварталов населённых пунктов республики.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что на данный момент необходимости в том, чтобы подключать Приднестровье к участию в спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины, нет.