16 июня 2022 | Время чтения 5 мин

Литва, наконец, получила полное право именоваться подорликом, вместо «железного волка» средневековой её геральдики. Ведь на гербе что Германии, что Польши красуется орёл. Про двуглавого биологического их одноклассника пока умолчим, так как это тема грядущей денацификации прочих наших окраин, по мере их к тому готовности. Которая с упорством, достойным лучшего применения, всё нарастает.

Андрей Сафонов, , 13:53 — REGNUM В публикации от 16 июня этого года в газете «Kauno diena» — главного издания бывшей «временной столицы» Литвы города Каунаса (основная в предвоенное время называлась исключительно по-польски — Wilno) — появилась рутинная для тех краёв новость об очередном «транше» нелитовских вооружений Украине, противостоящей российской «инвазии». Как пишет издание, Литва передала Украине 20 бронетранспортеров M113 Украине на общую сумму в 15,5 млн евро. Половина партии представляет из себя бронетехнику транспортного назначения (судя по фото к статье — санитарно-медицинского), а остальные 10 — машины разминирования. То есть техника явно предназначена для оборонительных действий, участия в которых прибалтийская страна для себя самой не предполагает; иначе бы не освобождалась от этих «излишков», вопреки логике общеизвестных высказываний литовского политического топ-менеджмента.

Литва Иван Шилов © ИА REGNUM

Как с гордостью сообщает «Kauno diena» в той же публикации, военная поддержка, оказываемая Литвой, включает в себя «системы ПВО Stinger, противотанковые средства, бронежилеты и каски, 120-мм минометы, стрелковое оружие, боеприпасы, тепловизоры, беспилотники, антидроны, обзорные радары. Благодаря поддержке литовского народа Украине также будут переданы беспилотный летательный аппарат EOS C VTOL и вооруженный Bayraktar TB2». С последним, правда, по данным оппозиционных литовских телеграм-каналов, случился казус: при цене «топовой» версии турецкого беспилотника, не достигающей и 2 млн долларов США, литовским инициативным жертвователям он обошёлся в 5 млн евро. Отговорки в духе того, что разница пойдёт на дополнительное вооружение и оборудование, тамошних правдоискателей почему-то не устроили. Самое время обратиться к руководству экс-российского ФБК (организация, деятельность которой запрещена в РФ), проживающему в комфорте и достатке (на гранты и донаты) в нынешней столице Литвы — городе Вильнюсе, по-польски именуемом Wilno, что есть немаловажная отсылка и к прошлому, и к, похоже, но — увы, будущему. Причин к пессимизму несколько: неоднозначно успешная история того региона в контексте литовской государственности, а также обнаружившаяся буквально на днях, мягко говоря, «разнонаправленность» в обещаниях Германии — одного из основных членов НАТО и собственно руководителя Североатлантического альянса.

Более детально ситуация выгладит так: как уже сообщало ИА REGNUM, страны Прибалтики (включая, конечно же, Польшу) на предстоящем Мадридском саммите НАТО (запланирован на 29–30 июня этого года) собираются потребовать размещения на своей территории баз НАТО на постоянной основе взамен ротационных. Что не только ставит крест на основополагающем акте Россия — НАТО от 1997 года, напрямую запрещающем размещение постоянных контингентов альянса у наших границ, но и, на первый взгляд, противоречит собственно их военной эффективности. Но это только в смысле обороны, а не возможного нападения на территорию Союзного государства России и Белоруссии. В ходе подготовки к благоприятному (предполагавшемуся благоприятным) решению руководства альянса 7 июня состоялся визит канцлера ФРГ Олафа Шольца в Вильнюс. На совместной пресс-конференции с президентом Литвы Гитанасом Науседой и премьер-министрами трех прибалтийских стран он заявил, что «приверженность ФРГ инициативам в области европейской безопасности должна обрести форму «сильной боевой бригады».

Гитанас Науседа и Олаф Шольц Lrp.lt

В настоящее время в состав батальона в Литве под командованием ФРГ входит более 1 тыс. солдат и офицеров бундесвера. Как впоследствии подтвердил журналистам командующий армией Литвы генерал-лейтенант Вальдемарас Рупшис, сводная бригада НАТО, которую планируется разместить в Литве, будет насчитывать от 5 до 6 тыс. военнослужащих. При этом явно подразумевалось, что данная бригада будет размещена на постоянной, а не на ротационной, как раньше, основе, чего три прибалтийских члена НАТО и собирались добиваться. И вроде бы как — добились, если бы не окрик из Брюсселя: буквально через неделю после визита канцлера ФРГ в Вильнюс генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что укрепление передовых частей будет продолжаться, но «у нас будут заранее распределенные боевые части. Не все будут постоянно дислоцироваться в Литве или других странах восточной части НАТО». По информации Financial Times, Берлин предлагает бригаду в 3,5 тыс. человек дислоцировать не в Литве, а в Германии. При необходимости она может быть срочно переброшена в страны Прибалтики… То есть, согласно американскому военному мему, «что-то пошло не так», как полагало литовское и германское руководство. Что именно — догадаться несложно: успехи российской СВО на Украине приносят уже и такие плоды. Правда, и версию с многовековой польской ревностью к Германии в отношении «литовского наследства» отбрасывать было бы неразумно: Польша зависит от США — главного члена НАТО — гораздо сильнее остальных членов альянса и готова угодить сюзерену даже и ценой своего существования. В обмен на достойный бонус вроде «Восточных кресов» на Украине и в Литве.

Правда, ни к чему хорошему борьба за те призы для Польши в конечном счёте не приводила. Литве же, похоже, готовится та же исторически и географически обусловленная её роль — плацдарма против России. Целостность же территории Литовской Республики и дальнейшая судьба очередной реинкарнации её государственности в планах НАТО явно стоят не на самом главном месте. Но сама литовская территория, естественно, остаётся в фокусе внимания «глобального сюзерена»: как сообщило 16 июня (то есть — в день подготовки материала) литовское новостное агентство LRT, на этой неделе состоится визит в Литву командующего Национальной гвардией США генерала Дэниела Хокансона. То есть подготовка НАТО к неким событиям на границе с Россией и Белоруссией продолжается.