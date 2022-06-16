Санкт-Петербург, , 13:18 — REGNUM Ограничительные меры, которые вводятся против России, нарушают плодотворные экономические связи. Об этом посол Бразилии в РФ Родриго де Лима Баэна Соарес заявил 16 июня в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Флаг Бразилии Eugenio Hansen, OFS

«Позиция Бразилии прозрачна: мы категорически против санкций и не хотим, чтоб на РФ накладывали санкции, потому что это нарушает плодотворные экономические связи», — сказал посол на дискуссии «Продовольственная безопасность: глобальные вызовы и возможности».

Как сообщало ИА REGNUM, в начале апреля глава МИД Бразилии Карлус Альберту Франку Франса назвал антироссийские меры США и из союзников, введённые из-за спецоперации РФ на Украине, незаконными и губительными. От них пострадают в первую очередь развивающиеся страны, заявил он.

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